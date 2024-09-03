Татьяна Тарасова: уверена, что сын Плющенко не исполнит тройной Аксель

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, не сможет исполнить тройной аксель, передает «Матч ТВ».

«Думаю, что он не исполнит тройной аксель, уверена в этом. Характер у него есть, и хороший, но у него нет базовых данных», — сказала Тарасова.

В июле хореограф Илья Авербух заявил, что поставил программу Александру.

По словам матери Александра Яны Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

Ранее участница шоу Плющенко рассказала о поддержке Гном Гномыча.