Глушаков о переходе Соболева в «Зенит»: меня в этой жизни ничего не удивляет

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о переходе Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит», заявив, что болельщики красно-белых любили игрока, передает «Спорт-Экспресс».

«Болельщики «Спартака» его любили. Но он перешел. Человек выбрал такой путь. Меня в этой жизни ничего не удивляет. Я бы в «Зенит» никогда не перешел», — сказал Глушаков.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее стало известно, сколько «Зенит» заплатил за Соболева «Спартаку».