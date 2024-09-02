Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что политизация в спорте никогда ни к чему хорошему не приводит, передает Vprognoze.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что руководители Международного олимпийского комитета (МОК), действуя по указке коллективного Запада, попирают олимпийские идеалы.

«Владимир Путин понимает, что международное олимпийское движение деградирует. Политизация в спорте никогда ни к чему хорошему не приводит. Потому что это не про спорт», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагали россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

Ранее отказавшийся от Олимпиады российский дзюдоист сменил спортивное гражданство.

Ранее Путин заявил, что Россия идет по пути демократизации спорта.