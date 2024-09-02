Российский пловец Даниленко выиграл серебро Паралимпийских игр

Российский пловец Владимир Даниленко стал серебряным призером Паралимпийских игр.

Россиянин завоевал награду на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S2.

Выиграл заплыв представитель Бразилии Габриэл дос Сантос. Бронзовую награду выиграл чилиец Абарс Диас.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее итальянский гребец был лишен медали Паралимпиады из-за телефона.