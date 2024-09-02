Диана Шнайдер вылетела с US Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в 1/4 финала US Open, уступив шестой ракетке мира Джессике Пегуле из США.

Встреча, которая продолжалась почти полтора часа, завершилась со счетом 6:4, 6:2.

В 1/4 финала Пегула сыграет с победительницей пары Ига Швентек (Польша) — Людмила Самсонова (Россия).

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В матче третьего круга Шнайдер в двух сетах взяла верх над итальянкой Сарой Эррани – 6:2, 6:2.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали единственную награду для сборной России на Олимпийских играх — 2024 в Париже — они стали вторыми в парном женском разряде, уступив в финале итальянской паре Сара Эррани/Жасмин Паолини. Эти медали не учитываются в итоговом зачете.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Шнайдер заявила, что осенью сыграет в паре с Андреевой.