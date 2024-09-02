Стало известно, сколько «Зенит» заплатил за Соболева «Спартаку»

Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!» в соцсети ВК заявил, что петербургский «Зенит» заплатил за трансфер Александра Соболева из московского «Спартака» €10 млн.

»€10 млн заплатил «Зенит». Но учитывая, что «Спартаку» два миллиона надо будет отдать, то клуб получит €8 млн. Два миллиона будет отдавать «Спартак». Это агентские», — сказал Гурцкая.

Интересы Соболева представляет агент Павел Андреев.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее сообщалось о том, что Соболев пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Зенит».