Футболист Круговой заявил, что в «Зенит» переходят не из-за денег

Футболист московского ЦСКА Даниил Круговой заявил, что молодые российские футболисты переходят в петербургский «Зенит» ради титулов, передает «РБ Спорт».

«Честно скажу, есть понимание, почему переходят, но не расскажу. Из-за денег? Нет. Потому что «Зенит» — чемпион, там трофеи и титулы», — сказал Круговой.

Круговой был футболистом «Зенита» с 2019 по 2024 год. Вместе с клубом с берегов Невы он стал четырехкратным чемпионом России.

«Зенит» обыграл «Пари НН» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Благодаря этой победе, «Зенит» вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе петербуржцев 17 очков после семи стартовых встреч. На втором месте идет московский «Локомотив» с 15 набранными баллами.

Ранее Александр Соболев пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Зенит».