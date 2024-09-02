Легионер «Краснодара» наслаждается жизнью в России

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена заявил, что наслаждается жизнью в России, передает «Спорт-Экспресс».

«Могу отметить, что здесь очень хороший чемпионат. Наслаждаюсь жизнью в России, моей семье тоже нравится. Могу сказать только хорошее о стране», — сказал Тормена.

Тормена выступает за «Краснодар» с 2023 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел семь матчей, забив один мяч.

В прошлом туре чемпионата России «Краснодар» обыграл московский «Локомотив». Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:0.

На пятой минуте встречи счет открыл Виктор Са, в конце первого тайма Эдуард Сперцян ударом с пенальти удвоил преимущество гостей. Джон Кордоба в середине второго тайма установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский «Зенит» занимает первое место, набрав 17 очков. «Краснодар» занимает вторую строчку, набрав 15 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Локомотив», уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

Ранее в «Краснодаре» объяснили разгром «Локомотива» в матче РПЛ.