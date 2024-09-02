Чемпион «Больших шлемов» считает, что Калинская не справилась с эмоциями

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, во время профессиональной карьеры выигравший два турнира АТР в одиночном и 20 в парном разряде, а также два «Больших шлема» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о том, как ошибка арбитра повлияла на состояние россиянки Анны Калинской в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису против бразильянки Беатрис Хаддад Майя.

«Очень многое на кону: очки, деньги, престиж… Когда ты настроен, это одно. А когда тебя так обрубают… На самом деле кто-то с этим справляется, а кто-то нет. Это то же самое, когда ты не реализовываешь матчбол, проигрываешь сет и играешь дальше. Приблизительно та же ситуация. Анна была настроена очень хорошо, но ситуация обломила немножко. Не смогла совладать с эмоциями, и все это повлияло на исход поединка. И в то же время соперница стала играть увереннее. На мой взгляд, решение судьи повлияло на результат», — рассказал Ольховский.

Калинская вела в первом сете со счетом 2:0 и могла заработать брейк-пойнт в третьем гейме, если бы не ошибка судьи, не увидевшего отскок от корта после удара бразильянки на ее половине. В итоге Хаддад Майя выиграла тот гейм, а затем перевернула матч, одержав победу – 6:3, 6:1.

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