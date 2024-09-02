«Это чушь, бред»: Путин о трансперсонах в женском спорте

Президент Российской Федерации Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном», который проходит в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла, заявил, что участие трансперсон в женских соревнованиях убивает женский спорт. Его слова передает РИА Новости.

«Это вообще несправедливо, это чушь, бред... они убивают напрочь женский спорт, просто убивают женский спорт. Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной, просто объявить и выступить в любом виде спорта, не дав никаких шансов для женщин занимать призовые, а тем более первые места », — заявил Путин.

На прошедшей летней Олимпиаде-2024 разгорелся скандал. Алжирская боксерша Иман Хелиф завоевала золото Олимпиады в весе до 66 кг. В финальном поединке олимпийского турнира Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок. Юйтин также выиграла золото Игр.

Ранее Путин заявил, что РФ будет идти по пути демократизации спорта.