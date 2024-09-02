Стало известно, когда Соболев начнет тренироваться с «Зенитом»

Новичок петербургского «Зенита» Александр Соболев проведет первую тренировку с основной командой 4 сентября. Об этом РИА Новости сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«Когда у команды закончатся выходные дни, тогда Александр Соболев приступит к тренировкам с ней. Сейчас он тренируется индивидуально. Команда приступит к работе в среду», — заявил Медведев.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. При этом в заявку на матч седьмого тура Российской премьер-лиги с «Пари Нижним Новгородом», который прошел 31 августа, он не попал.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Артем Дзюба тремя словами отреагировал на переход Соболева в «Зенит».