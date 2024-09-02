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Бывший теннисист оценил шансы Шнайдер и Самсоновой в четвертом круге US Open

Экс-теннисист Ольховский: у Шнайдер и Самсоновой тяжелые соперницы

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Claudia Greco/Reuters

Знаменитый российский теннисист Андрей Ольховский, победитель 20-ти турниров АТР, финалист двух турниров «Большого шлема» и экс-шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» восхитился сезоном Дианы Шнайдер, продолжающей успешные выступления на US Open, а также поделился ожиданиями от матча Людмилы Самсоновой с первой ракеткой мира Игой Швентек..

«Диана – вообще открытие этого сезона, а не только на US Open. Она и до него показывала свой лучший год в туре. Самсонова на этом турнире проигрывала в сете 2:5, но выиграла и нашла свою игру на самом деле. Но Швентек и Пегула… Тяжелые соперницы. Наши девушки не смотрятся как фавориты в этих матчах, но будем болеть и надеяться на лучшее», — считает Ольховский.

Диана Шнайдер в четвертом круге Открытого чемпионата США встретится с американкой Джессикой Пегулой, шестой ракеткой мира. Сама россиянка занимает восемнадцатое место в рейтинге WTA. Располагающаяся на шестнадцатой позиции Самсонова сыграет с лучшей теннисисткой последних лет Швентек из Польши.

Ранее Петрова заявила, что Медведев показал класс в третьем круге US Open.

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