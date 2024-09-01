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Стало известно, какой урок «Спартак» получил от «Рубина»

Экс-игрок Булыкин заявил, что «Рубин» преподал «Спартаку» урок

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Александр Вильф/РИА Новости

Тяжелая победа московского «Спартака» над казанским «Рубином» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стала уроком для красно-белых. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин.

«Рубин» — хорошая команда, она всегда со всеми борется, показывает хорошие результаты, и с ними тяжело играть. «Спартак» думал, что набрал хороший ход и может всех обыгрывать, но он получил урок: не все так легко. «Рубин» хорошо себя проявлял и в прошлом сезоне, и в этом — это грозная сила, и их просто так не обыграть», — констатировал специалист.

«Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник москвичей Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. После этого успеха красно-белые набрали 14 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Зенита». «Рубин» с 10 баллами располагается на восьмой строчке. Следующим соперником «Спартака» будет махачкалинское «Динамо», матч пройдет в Каспийске. «Рубин» в Казани примет «Крылья Советов».

Ранее Булыкин заявил, что турнирная таблица в РПЛ поменяется еще много раз.

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