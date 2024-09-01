Экс-игрок сборной России объяснил, чем интересна осенняя часть сезона РПЛ

Осенняя часть текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) интересна тем, что к перерыву в чемпионате можно будет делать промежуточные выводы о перспективах команд по итогу сезона. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин.

«Я бы сейчас не смотрел в турнирную таблицу, она поменяется еще много раз. Я бы посмотрел в зимнюю паузу. До нее у всех команд есть время что-то исправить. Кто-то будет менять тренеров, будут новые трансферы. А до паузы нужно наслаждаться чемпионатом.

Осталось еще несколько дней до конца трансферного окна, поэтому в ближайшее время посмотрим, как оно закончится, а дальше будем до перерыва следить за клубами и делать предварительные выводы о том, как что и у кого получится.

Период до зимней паузы очень интересен. Конечно, у тренеров есть много отговорок, когда что-то идет не так: футболисты не акклиматизируются, не вписываются, тренеры не успевают поработать – это стандартные отговорки. Тем интереснее экспертам наблюдать за командами», — сказал Булыкин.

По итогам семи туров РПЛ-2024/25 турнирную таблицу возглавляет «Зенит», набравший 17 очков. На два балла отстают «Краснодар» и «Локомотив» — в очном матче между этими командами, прошедшем в воскресенье, 1 сентября, в Москве «быки» разгромили красно-зеленых со счетом 3:0.

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