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В «Краснодаре» объяснили разгром «Локомотива» в матче РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Сперцян о разгроме «Локомотива»: хорошо сделали работу

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Телеграм-канал «ФК «Краснодар»»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над московским «Локомотивом» в матче Российской премьер-лиги, отметив, что «быки» хорошо сделали свою работу, передает «Чемпионат».

«Хорошо, что реализовали свои моменты. Одержали достаточно уверенную победу. Хорошо сделали свою работу», — сказал Сперцян.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:0.

На пятой минуте встречи счет открыл Виктор Са, в конце первого тайма Эдуард Сперцян ударом с пенальти удвоил преимущество гостей. Джон Кордоба в середине второго тайма установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский «Зенит» занимает первое место, набрав 17 очков. «Краснодар» занимает вторую строчку, набрав 15 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Локомотив», уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

Ранее актер Валерий Баринов заявил, что испытывает тревогу за «Локомотив».

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