Актер Баринов испытывает тревогу за «Локомотив»

Народный артист России Валерий Баринов признался, что испытывает тревогу за московский «Локомотив», передает «РБ Спорт».

«Давно не получал такого удовольствия от игры «Локомотива». При этом у меня есть тревога за клуб. Самая русская команда лиги, самые молодые футболисты. Тревога есть», — сказал Баринов.

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на выезде разгромил московский «Локомотив».

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На пятой минуте встречи счет открыл Виктор Са, в конце первого тайма Эдуард Сперцян ударом с пенальти удвоил преимущество гостей. Джон Кордоба в середине второго тайма установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский «Зенит» занимает первое место, набрав 17 очков. «Краснодар» занимает вторую строчку, набрав 15 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Локомотив», уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

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