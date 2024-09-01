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Актер Баринов испытывает тревогу за «Локомотив»

Актер Баринов: у меня есть тревога за «Локомотив»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Народный артист России Валерий Баринов признался, что испытывает тревогу за московский «Локомотив», передает «РБ Спорт».

«Давно не получал такого удовольствия от игры «Локомотива». При этом у меня есть тревога за клуб. Самая русская команда лиги, самые молодые футболисты. Тревога есть», — сказал Баринов.

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на выезде разгромил московский «Локомотив».

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На пятой минуте встречи счет открыл Виктор Са, в конце первого тайма Эдуард Сперцян ударом с пенальти удвоил преимущество гостей. Джон Кордоба в середине второго тайма установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский «Зенит» занимает первое место, набрав 17 очков. «Краснодар» занимает вторую строчку, набрав 15 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Локомотив», уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

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