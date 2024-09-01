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«Локомотив» и «Краснодар» назвали составы на матч РПЛ

«Локомотив» и «Краснодар» объявили составы на матч чемпионата России

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Московский «Локомотив» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Тимофеев, Батраков, Воробьев, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Пина, Кастаньо, Кордоба, Виктор Са, Диего Коста, Сперцян, Батчи.

Встреча пройдет в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает второе место, набрав 15 очков. «Краснодар» идет на шестом месте, имея в активе 12 баллов. Лидирует в таблице петербургский «Зенит», набрав 17 очков, замыкает тройку сильнейших московский «Спартак» с 14 баллами.

Если «Локомотив» обыграет «Краснодар», то красно-зеленые возглавят турнирную таблицу чемпионата, обогнав «Зенит».

В прошлом сезоне команды встречались два раза. Обе встречи завершились со счетом 1:1. Последняя очная игра команд прошла 31 марта 2024 года в Москве.

В рамках РПЛ команды провели 26 матчей. «Локомотив» одержал 13 побед, «Краснодар» — восемь.

Ранее в «Спартаке» разочаровались в новичке клуба.

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