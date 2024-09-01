Стали известны составы «Динамо» и «Оренбурга» на матч РПЛ

«Оренбург» и московское «Динамо» назвали стартовые составы на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Хотулев, Перес, Оганесян, Башич, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

«Динамо» Москва: Лунев, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Матч состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Поединок обслужит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.

«Динамо» после шести туров идет на шестой строчке в турнирной таблице национального первенства. Подопечные Марцела Лички набрали 12 очков. У лидирующего петербургского «Зенита», который уже сыграл матч седьмого тура, в активе 17 баллов. «Динамо» одержало четыре победы и дважды уступило.

«Оренбург» идет на 13-й позиции, в активе команды пять баллов. Команда один раз победила, дважды сыграла вничью и трижды уступила. Такое же количество баллов у махачкалинского «Динамо», тольяттинского «Акрона» и грозненского «Ахмата».

Ранее появилась информация, что несколько российских игроков «Зенита» отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке.