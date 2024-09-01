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В «Спартаке» разочаровались в новичке клуба

Генеральный директор «Спартака» Малышев заявил, что разочарован Виллианом Жозе

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Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что разочаровался в новичке команды Виллиане Жозе. Об этом он сообщил журналистам после матча «Спартак» - «Рубин».

«Я тоже разочарован. Он не показывает результата, но мы знаем, что это игрок высокого уровня. Я надеюсь, он покажет то, чего мы ждем», — заявил Малышев.

1 июля «Спартак» объявил о переходе нападающего Виллиана Жозе.

В прошлом сезоне 32-летний Жозе провел за «Бетис» 33 матча, забив десять мячей. В 2014 году он играл в академии мадридского «Реала», после чего выступал за «Сарагосу», «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад».

В составе красно-белых он принял участие в шести матчах, но результативными действиями не отметился.

Встреча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» - «Рубин» состоялась на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече забил аргентинец Эсекьель Барко на 74-й минуте с пенальти. Красно-белые с 62-й минуты играли в меньшинстве: вторую желтую карточку получил полузащитник Роман Зобнин. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

Ранее в «Спартаке» назвали виновного в удалении Зобнина.

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