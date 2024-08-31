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«Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин» в матче РПЛ

Московский «Спартак» обыграл казанский «Рубин» в матче РПЛ, играя в меньшинстве

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Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» обыграл казанский «Рубин» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече забил аргентинец Эзекьель Барко на 74-й минуте с пенальти. Красно-белые с 62-й минуты играли в меньшинстве: красную карточку получил полузащитник москвичей Роман Зобнин. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе, «Спартак» поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей 14 очков после семи стартовых встреч. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» с 17 очками, на втором месте идет московский «Локомотив» с 15 баллами, но свой матч текущего тура они проведут 1 сентября против «Краснодара». Третьим идет ЦСКА, обыгравший «Химки» со счетом 2:0. У армейцев 13 очков. «Рубин» имеет 10 очков после семи игр и занимает седьмое место.

Ранее «Зенит» обыграл «Пари НН».

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