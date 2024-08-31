Салихова: Соболев не Иуда

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, не считает предателем бывшего игрока красно-белых Александра Соболева после его перехода в петербургский «Зенит», передает «Чемпионат».

«Александр не Иуда, он предан футболу в первую очередь. Он обязательно это докажет всем. Кто предатель во всей этой истории, проявится позже», — сказала Салихова.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

В следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет на выезде с «Пари НН». Матч состоится 31 августа.

Ранее Салихова заявила, что не допустила бы трансфер Соболева в «Зенит».