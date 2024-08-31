«Зенит» назвали футбольным кашалотом

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на трансфер Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит», назвав петербургскую команду футбольным кашалотом, передает «Чемпионат».

«Зенит» сегодня — это футбольный кашалот. Кит питается так, что загребает все подряд в свой рот. А потом выплевывает все, что не нужно, а нужное заглатывает», — сказал Наумов.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

В следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет на выезде с «Пари НН». Матч состоится 31 августа.

Ранее трансфер Соболева в «Зенит» назвали хорошей сделкой для «Спартака».