Булыкин назвал причину успешных выступлений «Локомотива»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, начинавший свою профессиональную карьеру в «Локомотиве», в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему «железнодорожники» успешно выступают в текущем сезоне, связав результаты команды Михаила Галактионова с клубной политикой, ориентированной на использование молодых российских футболистов.

«Локомотив» может закрепиться на первом месте, и на него всегда приятно смотреть, потому что там всего один-два иностранца, а остальные – наши молодые ребята, которые хотят расти, прогрессировать, уже вызваны в сборную. Мне хочется, чтобы они хорошо выступили, чтобы потом другие не говорили, что мы не можем с молодыми достигать успеха, нам нужны иностранцы, и все клубы имеют по два-три россиянина в составе, но в качестве сильно не прибавляют. Хочется, чтобы везде было как можно больше российских футболистов. Учитывая, что сейчас нет международных матчей, время, чтобы воспитать сильную российскую молодежь», — уверен Булыкин.

«Локомотив» занимает единоличное первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после шести туров, имея в активе 15 очков и на одно очко опережая действующего чемпиона санкт-петербургский «Зенит».

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