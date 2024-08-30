Соболев о переходе в «Зенит»: не думал о том, где я буду жить

Новобранец «Зенита», нападающий Александр Соболев, перешедший из московского «Спартака», рассказал, что не думал, где будет жить в Санкт-Петербурге. Его слова передает пресс-служба СКА.

«Когда я переезжал в Петербург, я не думал ни о погоде, ни о том, где я буду жить. Я просто хотел играть за «Зенит», — сказал Соболев.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

В следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет на выезде с «Пари НН». Матч состоится 31 августа.

Ранее сын футболиста Соболева спел песню группы «Ленинград».