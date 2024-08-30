Булыкин предсказал, сможет ли Соболев повторить в «Зените» путь Дзюбы

Звездный российский нападающий Дмитрий Булыкин, выступавший во время карьеры за известные российские и иностранные клубы, а также за национальную сборную, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах Александра Соболева повторить путь Артема Дзюбы, также раньше перешедшего из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит» и выигравшего в составе команды множество трофеев.

«Шансы всегда есть. Вопрос, как он ими воспользуется. Очень тяжелыми будут первые игры. И психологически, и физически. Важно, как он в них войдет. Если как Глушенков, то его сразу все полюбят – и болельщики, и руководство. Тогда все будет хорошо. А если нет, то здесь уже могут возникнуть проблемы. Болельщики видят, как футболист относится к команде, как он ей помогает, и от этого меняется их отношение. Понятно, что он переходит из стана принципиального соперника, но у нас уже были такие примеры и у «Спартака», и у «Зенита», и у других команд. Так что не вижу в этом ничего страшного. Важно, как он себя проявит, сейчас внимание нужно концентрировать на этом», — подчеркнул Булыкин.

Соболев стал игроком «Зенита» 30 августа, перейдя за €10 млн и подписав контракт по схеме «3+1». Своей целью он назвал титулы в составе клуба из Санкт-Петербурга.

Ранее Александр Мостовой заявил, что Соболев перешел в «Зенит» из-за денег.