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Булыкин рассказал, кого хочет видеть в клубах РПЛ после трансфера Соболева в «Зенит»

Булыкин: хочется, чтобы Миранчук, Дзюба и Джикия тоже играли

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РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о возможном переходе в самарские «Крылья Советов» нападающего «Зенита» Ивана Сергеева после подписания сине-бело-голубыми форварда московского «Спартака» Александра Соболева.

«Можно и дальше искать плюсы, что кто-то теперь может перейти в другую команду – еще есть время до закрытия трансферного окна. Я за то, чтобы все играли, получали время и забивали. Конечно хочется, чтобы и другие наши футболисты еще куда-то перешли и помогали российскому футболу. Имею в виду Антона Миранчука, Артема Дзюбу и Георгия Джикию. Все-таки хочется, чтобы эти ребята с большим опытом и мастерством помогали молодежи развиваться, и в этом плане переход Соболева, игрока сборной России в «Зенит» мне пока нравится», — подчеркнул Булыкин.

В прессе не раз появлялась информация, что «Зенит» готов отпустить Сергеева в «Крылья Советов», где тот играл до переезда в Санкт-Петербург, если сможет подписать на его место в составе другого нападающего с российским паспортом, которым и стал Соболев.

Ранее сын футболиста Соболева спел песню группы «Ленинград».

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