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Булыкин назвал главный плюс перехода Соболева в «Зенит»

Булыкин: радует, что в «Зенит» перешел российский футболист

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о объявленном официально переходе Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит».

«Меня радует, что закончилась сага с переходом, потому что я за футболистов – чтобы они участвовали в матчах, а не простаивали. Конечно здорово, что у «Зенита» будет набор высококлассных футболистов, у которых будет конкуренция не только в играх, но и на тренировках. Еще радует, что в «Зенит» перешел российский футболист. Для многих наших команд хорошо бы иметь побольше россиян. Все пока складывается хорошо», — считает Булыкин.

«Зенит» заплатил за трансфер Соболева порядка €10 млн, а с самим игроком заключил контракт по схеме «3+1» с зарплатой, по разным источникам, от €2,5 до €2,8 млн. 27-летний Соболев выступал за красно-белых на протяжении четырех с половиной лет, оформив в 140 встречах за клуб 52 гола и 38 результативных передач. В текущем сезоне он вышел в стартовом составе в матче первого тура против «Оренбурга» (0:2), после чего был отстранен главным тренером Деяном Станковичем от работы с командой и тренировался до перехода в «Зенит» индивидуально.

Ранее Михаил Боярский рассказал, как игроки «Зенита» примут Соболева.

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