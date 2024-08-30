Соболев рассказал, почему ушел из «Спартака»

Нападающий Александр Соболев рассказал, что принял решение уйти из московского «Спартака» в петербургский «Зенит» из-за того, что ему нужны новые вызовы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я принял решение уйти из «Спартака». Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Благодарен «Спартаку» за все эти годы», — написал Соболев.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

В следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет на выезде с «Пари НН». Матч состоится 31 августа.

Ранее Александр Мостовой заявил, что Соболев перешел в «Зенит» из-за денег.