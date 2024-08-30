Спортивного директора «Оренбурга» отстранили на три года от футбола за критику судей

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева от футбольной деятельности на три года и оштрафовал на 300 тысяч рублей, передает пресс-служба РФС.

«Из них один год, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, а два года — условной спортивной санкцией», — говорится в сообщении.

Также Андрееву установлен двухлетний испытательный срок.

Сразу после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (2:3) спортивный директор оренбургского клуба пытался оказать влияние на арбитров: схватил за руку резервного арбитра Ивана Сиденкова, а также не позволял судейской бригаде покинуть поле.

Позже Андреев принес извинения за свое поведение.

«Я не имел права обращаться с арбитрами в такой резкой форме, хватать судью за руку. Поверьте, сделал это не со зла», — заявил Андреев.

Ранее российский тренер рассказал о своем опыте общения с судьями.