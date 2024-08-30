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Спортивного директора «Оренбурга» отстранили на три года от футбола за критику судей

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев отстранен на три года от футбола

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Футбольный Клуб «Оренбург»/YouTube

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева от футбольной деятельности на три года и оштрафовал на 300 тысяч рублей, передает пресс-служба РФС.

«Из них один год, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, а два года — условной спортивной санкцией», — говорится в сообщении.

Также Андрееву установлен двухлетний испытательный срок.

Сразу после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (2:3) спортивный директор оренбургского клуба пытался оказать влияние на арбитров: схватил за руку резервного арбитра Ивана Сиденкова, а также не позволял судейской бригаде покинуть поле.

Позже Андреев принес извинения за свое поведение.

«Я не имел права обращаться с арбитрами в такой резкой форме, хватать судью за руку. Поверьте, сделал это не со зла», — заявил Андреев.

Ранее российский тренер рассказал о своем опыте общения с судьями.

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