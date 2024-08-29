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В «Динамо» уверены, что способны на борьбу с «Зенитом»

Игрок «Динамо» Даса заявил, что команда способна бороться с «Зенитом»

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Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press

Защитник московского «Динамо» Эли Даса оценил готовность клуба конкурировать с петербургским «Зенитом». Его слова приводит «Советский спорт».

«Мы всегда имеем хорошие шансы на Кубок. Прошлый сезон показал, что мы имеем шансы на Лигу и Кубок, но нужно идти в долгую. Я стараюсь быть лучше и лучше, я хочу помочь «Динамо» достигнуть того, что в клубе хотят. Можем ли побороться с «Зенитом»? Да, мы показали это в прошлом сезоне», — заявил Даса.

«Динамо» на групповом этапе пути РПЛ Кубка России выступает в группе А вместе с московским «Спартаком», махачкалинским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». У столичных клубов и команды из Махачкалы по шесть баллов, московское «Динамо» идет на третьей строчке по дополнительным показателям.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марцела Лички идут на четвертом месте, набрав 12 баллов и уступая три очка лидеру — столичному «Локомотиву».

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» до заключительного тура боролось за чемпионство — команде для трофея необходимо было обыграть «Краснодар» или сыграть вничью. Однако столичный клуб потерпел поражение, занял третью строчку, пропустив вперед «Зенит» и «Краснодар».

Ранее в «Зените» заявили, что Александр Соболев выехал в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра.

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