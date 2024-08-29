Стало известно, когда Соболев подпишет контракт с «Зенитом»

Российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев подпишет контракт с петербургским «Зенитом» 30 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на председателя правления клуба из Санкт-Петербурга Александра Медведева.

По информации источника, 29 августа Соболев приехал в Санкт-Петербург, обсудил детали личного контракта и отправился на медицинский осмотр. Сумма трансфера составляет €11 млн.

«Соболев поставил пока только одно условие — хочет играть под номером 7, он как раз свободен», — указано в сообщении.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболев убрал из канала в Telegram упоминание про «Спартак».