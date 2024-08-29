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Гладилин о лидерстве «Локомотива» в РПЛ: они еще не играли с сильными соперниками

Экс-футболист Гладилин: «Локомотив» хорошо подготовлен, ребята мотивированы

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о лидерстве московского «Локомотива» в турнирной таблице чемпионата России, отметив хорошую подготовку команды.

«Сейчас много очков потерял «Зенит», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА играют не так убедительно. «Локомотив» воспользовался осечками конкурентов. «Локомотив» хорошо подготовлен, ребята мотивированы. Ушли ключевые игроки, но им нашлись замены. Пока для «Локомотива все нормально, но они не играли с сильными соперниками», — сказал Гладилин.

«Локомотив» вышел на первое место в таблице РПЛ после домашней победы над «Ростовом» в шестом туре со счетом 3:2. Команда Михаила Галактионова обошла действующего чемпиона санкт-петербургский «Зенит», который после четырех побед на старте турнира затем сыграл вничью сначала в гостях с «Химками», а затем дома с московским «Спартаком» (0:0). «Локомотив» опережает «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Краснодаром».

Ранее защитник «Локомотива» оценил шансы команды на чемпионство.

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