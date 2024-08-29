Дзюбу назвали худшим примером для молодежи

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что бывший нападающий сборной России Артем Дзюба не может служить хорошим примером для молодежи. Его слова приводит издание «ВсеПроСпорт».

«Каким примером он может служить? Вообще удивляюсь. Его показывают по телевизору. Ну, не прислушиваются у нас к мнению народа. Должно же быть патриотическое воспитание молодежи. А он какой пример подает? Он же онанист. Я скажу так: худшего примера найти невозможно», — заявил Тихонов.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако пока о трансфере не объявлено. Ранее Александр Кокорин, который играет в кипрском «Арисе», рассказал, что Дзюба отказался от предложения кипрского клуба.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив» и пока находится без новой команды. В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

22 августа форварду исполнилось 36 лет.

Ранее Дзюба назвал себя «самой сексуальной телегой», отвечая Леониду Слуцкому.