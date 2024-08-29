«Реал» и «Манчестер Сити» узнали своих соперников на общем этапе Лиги чемпионов

Испанский «Реал», английский «Манчестер Сити», французский «ПСЖ», за который играет российский голкипер Матвей Сафонов, узнали своих соперников по общему этапу Лиги чемпионов.

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«Реал»: дортмундская «Боруссия» (домашний матч), «Ливерпуль» (гостевой матч), «Милан» (Д), «Аталанта» (Г), «Зальцбург» (Д), «Лилль» (Г), «Штутгарт» (Д), «Брест» (Г).

«Манчестер Сити»: «Интер» (домашний матч), «ПСЖ» (гостевой матч), «Брюгге» (Д), «Ювентус» (Г), «Фейеноорд» (Д), «Спортинг» (Г), «Спарта» (Д), «Слован» (Г).

«ПСЖ»: «Манчестер Сити» (домашний матч), «Бавария» (гостевой матч), «Атлетико» (Д), «Арсенал» (Г), ПСВ (Д), «Зальцбург» (Г), «Жирона» (Д), «Штутгарт» (Г).

Ознакомиться с полным распределением соперников можно в текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Газета.Ru».

Впервые в истории Лиги чемпионов в розыгрыше примут участие 36 команд. Команды не будут делиться на группы. Все 36 команд образуют единую турнирную таблицу. Первые восемь клубов по итогам общего этапа, который и заменил групповую стадию, отправятся в 1/8 финала турнира, команды, занявшие места с 9 по 24, сыграют в стыковых матчах плей-офф, остальные клубы вылетят из еврокубков.

Ранее стал известен окончательный состав сборной России на матчи в сентябре.