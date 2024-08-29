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«Реал» и «Манчестер Сити» узнали своих соперников на общем этапе Лиги чемпионов

«ПСЖ» Сафонова сыграет с «Манчестер Сити» на общем этапе Лиги чемпионов

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Hannah Mckay/Reuters

Испанский «Реал», английский «Манчестер Сити», французский «ПСЖ», за который играет российский голкипер Матвей Сафонов, узнали своих соперников по общему этапу Лиги чемпионов.

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UEFA

«Реал»: дортмундская «Боруссия» (домашний матч), «Ливерпуль» (гостевой матч), «Милан» (Д), «Аталанта» (Г), «Зальцбург» (Д), «Лилль» (Г), «Штутгарт» (Д), «Брест» (Г).

«Манчестер Сити»: «Интер» (домашний матч), «ПСЖ» (гостевой матч), «Брюгге» (Д), «Ювентус» (Г), «Фейеноорд» (Д), «Спортинг» (Г), «Спарта» (Д), «Слован» (Г).

«ПСЖ»: «Манчестер Сити» (домашний матч), «Бавария» (гостевой матч), «Атлетико» (Д), «Арсенал» (Г), ПСВ (Д), «Зальцбург» (Г), «Жирона» (Д), «Штутгарт» (Г).

Ознакомиться с полным распределением соперников можно в текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Газета.Ru».

Впервые в истории Лиги чемпионов в розыгрыше примут участие 36 команд. Команды не будут делиться на группы. Все 36 команд образуют единую турнирную таблицу. Первые восемь клубов по итогам общего этапа, который и заменил групповую стадию, отправятся в 1/8 финала турнира, команды, занявшие места с 9 по 24, сыграют в стыковых матчах плей-офф, остальные клубы вылетят из еврокубков.

Ранее стал известен окончательный состав сборной России на матчи в сентябре.

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