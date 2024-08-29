Россиянка Шнайдер вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), одержав победу во втором раунде над представительницей Дании Клаурой Таусон.

Встреча, которая продолжалась 1 час 26 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4. В рамках встречи Шнайдер выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Таусон семь эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в четвертый раунд Открытого чемпионата США Шнайдер сразится с победительницей противостояния между представительницей США Кэролайн Долхайд и итальянской теннисисткой Сарой Эррани.

Шнайдер — серебряная медалистка летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Она завоевала медаль в парном разряде вместе с Миррой Андреевой.

Также в третий круг US Open вышла еще одна российская теннисистка — Анна Калинская. Она обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь. Их матч продолжался 1 час 16 минут и завершился в двух сетах с результатом 6:2, 6:4.

Калинская пропустила Олимпиаду.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов сравнил свои ощущения после вылета с US Open с избиением битой.