Булыкин: сенсации в Лиге чемпионов происходят до полуфинала

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов не будет сенсационного победителя.

«Сенсационные команды доходят максимум до полуфинала Лиги чемпионов. В финале играют «Реал», «Манчестер Сити» и другие фавориты. За Лигой чемпионов наблюдать интересно. Особый интерес вызывает плей-офф, когда команды играют навылет. Мне нравится, когда в конце идет плей-офф», — сказал Булыкин.

В новом формате турнира увеличилось число команд на групповой стадии — вместо 32 стало 36. Они будут разделены по корзинам, согласно коэффициенту УЕФА. Каждая команда сыграет по два матча с представителем всех четырех подгрупп, а напрямую из общей таблицы группового этапа выйдут места с первого по восьмое. Коллективы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи за право участвовать дальше в турнире — проигравшие в этих парах продолжат участие в Лиге Европы. Команды, оказавшиеся на 25-36 местах, выбывают из еврокубков.

Финал Лиги чемпионов-2024/25 состоится на стадионе «Альянц Арена» в немецком городе Мюнхен.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

Ранее Булыкин поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов.