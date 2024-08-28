Стал известен новый возможный вариант развития карьеры Соболева

Журналист Иван Карпов сообщает о том, что нападающий «Спартака» Александр Соболев может перейти в ялтинский «Рубин» на правах аренды. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Крымский футбольный клуб Рубин Ялта предлагает Александру Соболеву перейти в южнобережный клуб на правах аренды. Игровую практику, море и солнце гарантируем», — говорится в сообщении журналиста.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее бывший футболист рассказал о возможности перехода Соболева в «Зенит».