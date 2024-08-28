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Названа причина спада «Зенита»

Тренер Билялетдинов о спаде «Зенита»: нужно перезагрузить батарейки

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский тренер Ринат Билялетдинов объяснил, с чем связан спад петербургского «Зенита». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Думаю, функционального спада нет. Команда показала, что она готова на старте сезона. Есть движение. Не случайно, питерцы обыгрывали соперников по 4:0. Но бывает временная эмоциональная усталость. Нужно просто перезагрузить батарейки», — заявил Билялетдинов.

Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 1:1 в основное время, а в серии послематчевых пенальти тольяттинский клуб оказался сильнее. «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу в группе D, набрав семь очков после трех игр. «Акрон» занимает второе место, у них пять баллов. Их соперники по группе — воронежский «Факел» и казанский «Рубин» — также сыграли 27 августа, победа досталась казанцам со счетом 2:0.

Последний матч в Российской премьер-лиге «Зенит» провел против московского «Спартака», игра завершилась со счетом 0:0. По итогам шести туров «Зенит», набравший 14 очков, уступил лидерство московскому «Локомотиву» (15) и опустился на вторую строчку.

Ранее Сергей Семак объяснил поражение от «Акрона» в Кубке России.

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