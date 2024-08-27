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Генеральный директор «Динамо» назвал «Спартак» одной из лучших команд РПЛ

Генеральный директор «Динамо» заявил, что «Спартак» — одна из лучших команд РПЛ

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Global Look Press

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что «Спартак» является одной из лучших команд в России и будет бороться за чемпионство. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В первом тайме мы играли хорошо, во второй половине подсели. «Спартак» — одна из лучших команд на сегодня, они будут бороться за чемпионство. Победить любую команду приятно. Нам было очень тяжело», — сказал Газизов.

27 августа «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1 в матче Кубка России.

Единственный мяч в этой встрече забил недавно подписанный клубом нападающий Гамид Агаларов на 14-й минуте. «Спартак» много атаковал во второй половине, но забить так и не удалось.

Благодаря этой победе, «Динамо» (Махачкала) занимает первое место в группе А, набрав шесть очков. «Спартак» идет вторым — у них также шесть баллов.

Эти команды сыграют между собой в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 15 сентября.

Ранее бывший футболист рассказал о возможности перехода Александра Соболева в «Зенит».

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