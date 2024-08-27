«Зенит» проиграл «Акрону» в серии пенальти в Кубке России

Петербургский «Зенит» проиграл тольяттинскому «Акрону» в матче группового этапа Кубка России.

Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 1:2 после серии пенальти.

«Зенит» открыл счет в этой встрече благодаря голу 20-летнего защитника Дмитрия Васильева на 45+2 минуте. «Акрон» сравнял счет во втором тайме — на 54-й минуте пенальти реализовал форвард тольяттинцев Иван Тимошенко. В серии послематчевых 11-метровых сильнее оказались хозяева: свою попытку не смог реализовать бразильский нападающий «Зенита» Артур.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу в группе D, набрав семь очков после трех игр. «Акрон» занимаает второе место, у них пять баллов.

В следующей встрече в Кубке России «Зенит» сыграет дома с казанским «Рубином». Встреча состоится 18 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Акрон» также на своем поле сыграет против «Факела». Игра пройдет в то же время.

Ранее «Зенит» объявил о подписании аргентинского футболиста.