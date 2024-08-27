Губерниев обратился к спортсменам, не поехавшим на Олимпиаду-2024

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что отказ от поездки на Олимпийские игры — 2024 — большая ошибка для спортсменов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Эх, пловцы и другие, — я ж вам говорил... Решать должны были спортсмены — а в итоге решали другие дяденьки и тетеньки. Гора родила мышь», — заявил Губерниев.

Ранее он поблагодарил тех, кто принял участие в Играх в Париже.

«Огромное спасибо всем нашим спортсменам, которые выступали в Париже! Спасибо спортивным федерациям, которые верили в здравый смысл и в атлетов. Мы поддерживаем спорт! Наши спортсмены всех победят!» — написал Губерниев.

Единственную награду для сборной России на Олимпиаде-2024 завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — они стали вторыми в парном женском разряде. Эти медали не учитываются в итоговом зачете.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил атлетам из России и Белоруссии, которые выступали на Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе, принять участие в церемонии закрытия.

Ранее сообщалось, что французский пловец стал рекордсменом Олимпиады-2024 по количеству золотых медалей.