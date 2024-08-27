Роналду получит специальную награду из-за Лиги чемпионов

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду получит специальный приз от президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Награда ему будет вручена на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2024/25, которая состоится 29 августа в Монако.

За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов. Он забил 140 мячей в 183 матчах европейского турнира и на 11 голов опережает Лионеля Месси и на 46 мячей — Роберта Левандовски, занимающего третье место.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». Также он защищал цвета португальского «Спортинга».

Ранее Роналду раскрыл, собирается ли работать тренером после завершения карьеры.