Роналду раскрыл, где хочет завершить карьеру

Португальский нападающий Криштиану Роналду признался, что до конца клубной карьеры намерен выступать в саудовском клубе «Аль-Наср». Его слова приводит Daily Sports.

«Не знаю, скоро ли я завершу карьеру, либо через два-три года, но, вероятно, я сделаю это в «Аль-Насре». Я счастлив тут. Мне нравится играть в этом чемпионате, хочу продолжать это делать», — заявил он.

В новом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду сыграл в трех матчах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду раскрыл, собирается ли работать тренером после завершения карьеры.