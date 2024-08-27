Бразилец из «Зенита» объяснил выбор личной машины

18-летний полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Педро рассказал, почему выбрал не самый дорогой автомобиль для вождения в России.

«Я вожу машину сам, не так давно получил водительское удостоверение в России и смог водить. До этого меня мама возила. Водить умею, к дорогам привык. Ну, а по поводу не такой роскошной машины... мы обсудили все с мамой. Я вообще большой фанат машин, мне очень нравятся самые разные автомобили. Мы решили, что сейчас практичнее взять просто комфортную машину, которая будет с комфортом доставлять меня на тренировки, но чтобы это не был какой-то люксовый автомобиль», — приводит слова Педро Legalbet.

«Зенит» приобрел Педро у бразильского «Коринтианса» прошлой зимой за 9 млн евро. Полузащитник принял участие в прошлом и нынешнем сезонах в 24 матчах команды во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. В составе «Зенита» Педро уже выиграл чемпионат Российской премьер-лиги, Кубок и Суперкубок России. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые занимают после шести туров второе место в РПЛ, отставая на одно очко от московского «Локомотива».

Ранее тренер Игнатьев назвал игрока «Локомотива» Батракова перспективным.