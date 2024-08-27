Тренер «Спартака» Станкович: «Зенит» не уверен, что так здоров

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович в новом выпуске «Коммент.Шоу» поделился размышлениями после матча с петербургским «Зенитом» в шестом туре Российской премьер-лиги и отметил, что его команда контролировала игру, а соперник был нервозный.

«Эти проблемы у «Зенита» не вчера появились, а полгода. Сегодня «Зенит» не тот, что мы видели год или два назад. Я чувствую это как тренер, который против них играл. Можно играть. Сейчас «Спартак» — здоровая команда, а «Зенит» не уверен, что так здоров», — заявил Слишкович.

Встреча «Зенита» и «Спартака», которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0. «Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах.

По итогам шести туров «Зенит», набравший 14 очков, уступил лидерство московскому «Локомотиву» (15) и опустился на вторую строчку. «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 11 баллов.

Ранее были названы команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.