Рублев одержал уверенную победу на старте US Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата США (US Open), обыграв на старте турнира представителя Бразилии Тьяго Уайлда.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 19 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5. В рамках поединка российский теннисист выполнил 16 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Уайлда шесть эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

«Газета.ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В следующем раунде Рублев сразится с победителем встречи Кристофер Юбэнкс (США) — Артур Риндеркнех (Франция).

Перед стартом US Open Рублев дошел до финала «Мастерса» в Цинциннати, обыграв по дороге первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. В игре за трофей россиянин уступил австралийцу Алексею Попырину – 2:6, 4:6. После этого на «Мастерсе» в Монреале он снова в четвертьфинале вышел на Синнера и на этот раз в упорной борьбе проиграл итальянцу – 4:6, 7:5, 4:6.

Международный олимпийский комитет допустил Рублева до участия в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, однако спортсмен принял решение не выступать на турнире.

Ранее Дарья Касаткина вышла во второй круг US Open.