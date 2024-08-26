Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рублев одержал уверенную победу на старте US Open

Россиянин Рублев уверенно победил бразильца Уайлда на старте US Open

close
100%
Susana Vera/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата США (US Open), обыграв на старте турнира представителя Бразилии Тьяго Уайлда.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 19 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5. В рамках поединка российский теннисист выполнил 16 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Уайлда шесть эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

«Газета.ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В следующем раунде Рублев сразится с победителем встречи Кристофер Юбэнкс (США) — Артур Риндеркнех (Франция).

Перед стартом US Open Рублев дошел до финала «Мастерса» в Цинциннати, обыграв по дороге первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. В игре за трофей россиянин уступил австралийцу Алексею Попырину – 2:6, 4:6. После этого на «Мастерсе» в Монреале он снова в четвертьфинале вышел на Синнера и на этот раз в упорной борьбе проиграл итальянцу – 4:6, 7:5, 4:6.

Международный олимпийский комитет допустил Рублева до участия в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, однако спортсмен принял решение не выступать на турнире.

Ранее Дарья Касаткина вышла во второй круг US Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами