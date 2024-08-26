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Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за новичка из Аргентины

«Спорт-Экспресс»: «Зенит» заплатит за аргентинца Гондоу €12 млн

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петербургский «Зенит» заплатит за нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусьяно Гондоу около €12 млн. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Густаво Гони, агент Гондоу, сообщил источнику, что 23-летний футболист успешно прошел медосмотр для перехода в «Зенит».

Гондоу выступает за «Аргентинос Хуниорс» с лета 2023 года. За это время он провел за команду 38 игр во всех турнирах, в этих матчах он забил 14 мячей, а также сделал пять результативных передач. Текущий контракт нападающего с аргентинским клубом рассчитан до конца 2027 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в €10 млн.

В матче шестого тура Российской премьер-лиги «Зенит» на своем поле в Санкт-Петербурге сыграл вничью с московским «Спартаком», встреча завершилась со счетом 0:0. «Зенит», набравший 14 очков, уступил лидерство московскому «Локомотиву» (15) и опустился на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата России.

Следующий матч в Российской премьер-лиге петербургский клуб, который возглавляет Сергей Семак, проведет против «Пари Нижнего Новгорода». Игра состоится 31 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее были названы команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

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