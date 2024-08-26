Ничью с «Зенитом» назвали несправедливым результатом для «Спартака»

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил ничейный результат матча шестого тура между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» и отметил, что красно-белые должны были обыгрывать соперников. Его слова приводит «Советский спорт».

«Спартак» на ходу, «Спартак» на кураже. Исторически сложилось так, что если у «Спартака» все на ходу, то они готовы обыгрывать любую команду. Поэтому я считаю, что результат ничейный с одной стороны справедливый, а с другой стороны для «Спартака» не справедливый», — заявил Непомнящий.

Встреча «Зенита» и «Спартака», которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах. Главным арбитром этой встречи был Виталий Мешков, кроме Эраковича желтые карточки он также показал Кристоферу Мартинсу, Хесусу Медине, Наилю Умярову и Даниилу Денисову (все — «Спартак»), а также Дугласу дос Сантосу.

По итогам шести туров «Зенит», набравший 14 очков, уступил лидерство московскому «Локомотиву» (15) и опустился на вторую строчку. «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 11 баллов.

Ранее были названы команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.