Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игнатьев: «Динамо» в первом тайме матча с «Краснодаром» было в летаргическом сне

Тренер Игнатьев: «Динамо» было в летаргическом сне в матче с «Краснодаром»

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Игроки московского «Динамо» неудачно провели первый тайм домашнего матча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Мы видели, сколько стрел было выпущено в краснодарскую команду, которая явно начала не в том ключе, какой хотелось бы видеть руководителям и болельщикам. Но сейчас они выправляются. «Краснодар» мне понравился в первом тайме: была интересная постановочная часть, они хорошо контролировали игру, было много атакующих действий, много моментов у ворот «Динамо». А москвичи в эти моменты находились в летаргическом сне. Многие игроки явно не добирали до своего игрового веса.

Во втором тайме «Динамо» воспряло духом и пересмотрело свое отношение к процессу, стало больше атаковать. Но забитый в первом тайме мяч отыграть им не удалось — это, наверное, повторение всего того, что мы видели в последней игре прошлого чемпионата», — сказал Игнатьев.

В заключительном туре прошлого розыгрыша РПЛ лидировавшее «Динамо» играло в гостях с «Краснодаром», и бело-голубым для завоевания титула было достаточно не проиграть. Однако москвичи уступили 0:1, а чемпионом стал «Зенит», в своем матче победивший «Ростов».

В воскресенье, 25 августа, «Динамо» на своем поле уступило «Краснодару» со счетом 0:1 в матче 6-го тура РПЛ. Автором единственного мяча на 25-й минуте стал Виктор Са. После этой встречи в активе обеих команд стало по 12 очков. Краснодар занимает третье место, а москвичи расположились строчкой ниже.

Ранее тренер Балахнин выразил надежду на борьбу в РПЛ до последнего тура.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами