Игнатьев: «Динамо» в первом тайме матча с «Краснодаром» было в летаргическом сне

Игроки московского «Динамо» неудачно провели первый тайм домашнего матча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Мы видели, сколько стрел было выпущено в краснодарскую команду, которая явно начала не в том ключе, какой хотелось бы видеть руководителям и болельщикам. Но сейчас они выправляются. «Краснодар» мне понравился в первом тайме: была интересная постановочная часть, они хорошо контролировали игру, было много атакующих действий, много моментов у ворот «Динамо». А москвичи в эти моменты находились в летаргическом сне. Многие игроки явно не добирали до своего игрового веса.

Во втором тайме «Динамо» воспряло духом и пересмотрело свое отношение к процессу, стало больше атаковать. Но забитый в первом тайме мяч отыграть им не удалось — это, наверное, повторение всего того, что мы видели в последней игре прошлого чемпионата», — сказал Игнатьев.

В заключительном туре прошлого розыгрыша РПЛ лидировавшее «Динамо» играло в гостях с «Краснодаром», и бело-голубым для завоевания титула было достаточно не проиграть. Однако москвичи уступили 0:1, а чемпионом стал «Зенит», в своем матче победивший «Ростов».

В воскресенье, 25 августа, «Динамо» на своем поле уступило «Краснодару» со счетом 0:1 в матче 6-го тура РПЛ. Автором единственного мяча на 25-й минуте стал Виктор Са. После этой встречи в активе обеих команд стало по 12 очков. Краснодар занимает третье место, а москвичи расположились строчкой ниже.

Ранее тренер Балахнин выразил надежду на борьбу в РПЛ до последнего тура.