«Гениальная»: Слуцкий восхитился Тутберидзе

Наставник футбольного клуба из Китая «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал работающую в фигурном катании Этери Тутберидзе выдающимся тренером. Его слова приводит Sport24.

«Гениальная. <...> Она точно лучшая в современности в мировом фигурном катании и претендует на топы за все время. Ее вид спорта — очень конкурентный, там много субъективизма. Какой путь прошла Тутберидзе! Ее долго не принимали. Учитывая все это, вряд ли Тутберидзе должна была быть белой и пушистой душкой», — заявил Слуцкий.

Тутберидзе в 1994-1998 годах работала тренером в США, затем вернулась в Россию.

Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряную призерку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову, которая также завоевала серебро на Олимпиаде.

Одна из ее учениц — Камила Валиева, которая получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Ранее Слуцкий высказался о приглашении Артема Дзюбы в Китай.